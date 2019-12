Peracchini a Paita: "Stop al carbone non è merito suo, si attivi per bloccare turbogas"

La Spezia - "Ancora una volta l’onorevole Paita si prende meriti che non ha. La firma dello stop al carbone alla Spezia è stata siglata il 29 ottobre 2019 durante la conferenza dei servizi decisoria a cui ho partecipato in qualità di sindaco e presidente della Provincia e a cui erano presenti tutti i ministeri competenti tramite la presidenza del Consiglio dei ministri, non certamente ieri". Così il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, replica alle dichiarazioni rese ieri dalla parlamentare spezzina in relazione all'ordine del giorno approvato dal governo (leggi qui).



"La partita ancora tutta da giocare è sul no al progetto del turbogas presso la centrale Enel. Se la Paita vuole essere di concreto aiuto al suo territorio si prodighi a ottenere questo risultato perché è la nostra priorità. Per questo la invito a operarsi affinché il Ministero dello Sviluppo Economico e il Governo che lei e il suo partito appoggiano si esprimano negativamente sul progetto del turbogas presentato da Enel. Tutto il resto sono chiacchiere al vento e strumentalizzazioni politiche, perché la scelta di bruciare 3 milioni di gas al giorno nel Golfo dei Poeti è tutta in mano al Governo e al Parlamento. Una scelta che altererebbe il clima e produrrebbe altre conseguenze ambientali che non sono affatto auspicabili per il nostro territorio. Da parte mia ringrazio i parlamentari Gagliardi, Viviani e Pucciarelli che dal primo giorno, senza protagonismi, stanno lavorando per portare tutte le istanze spezzine all’attenzione del Governo e allo stesso tempo auspico l’impegno da parte di tutti i parlamentari del nostro territorio, anche di quelli che sostengono il governo, a unirsi per ottenere il risultato così come indicato dalla quasi unanimità del consiglio comunale spezzino e da tutti i cittadini", conclude Peracchini.