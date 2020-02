Peracchini a Italia viva: "Disponibilità massima a incontrare i sindaci del territorio"

La Spezia - Il sindaco Pierluigi Peracchini risponde alla lettera e al comunicato stampa della capogruppo misto di opposizione Federica Pecunia (leggi qui).



“Condivido con la capogruppo del gruppo misto di opposizione la necessità di andare al di là delle divisioni politiche che contraddistinguono il naturale corso della democrazia e collaborare insieme nell’interesse del bene comune in questo delicato momento sociale caratterizzato dalla diffusione del Covid-19. Come presidente della Provincia, insieme all’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raoul Giampedrone, ho incontrato personalmente tutti i sindaci del territorio - afferma Peracchini - nella giornata di lunedì 24 febbraio, in occasione di una riunione promossa da Anci Liguria, informando tutte le Amministrazioni locali sulle strategie di prevenzione e contenimento del contagio messe in atto da Regione Liguria.

Sono assolutamente disponibile, come sempre da inizio del mandato ventiquattrore su ventiquattro e sette giorni su sette, a incontrare chiunque, compresi tutti i sindaci del territorio che avessero necessità di qualsiasi chiarimento sulle misure precauzionali contenute nell’ordinanza di Regione Liguria e ad aggiornarli costantemente sulla situazione in essere, come già sta accadendo in questi giorni.

Per quanto riguarda la conferenza dei capogruppo secondo il Regolamento del consiglio comunale spetta al presidente del Consiglio convocarla e, nel caso, sarei presente per riferire a tutti i capogruppo consiliari il punto della situazione”.