Peracchini: "L'agenzia della mobilità accelera i tempi per l'affidamento in house"

La Spezia - Oggi il Consiglio Regionale della Liguria, con un voto unanime, ha approvato un emendamento, proposto dalla Provincia della Spezia, che modifica la Legge regionale sul Trasporto pubblico locale. Con questa modifica le Province potranno scegliere se gestire i servizi di trasporto direttamente o tramite apposita agenzia della mobilità. Per La Spezia è una disposizione importante che consente di compiere un ulteriore passo verso l’affidamento del Servizio, previsto entro il mese di novembre di quest’anno.



"La scelta di approvare questa nuova modalità di gestione del Tpl tramite un’agenzia dedicata realizza un risultato molto importante - dichiara il neo Presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini -. Innanzi tutto è un tassello che permetterà alla Provincia di completare in via definitiva tutto il percorso di razionalizzazione del gruppo Atc iniziato lo scorso anno. Secondariamente, contribuisce ad accelerare il procedimento che porterà all’affidamento del servizio di trasporto locale con la formula dell’in house providing. Infine, con la gestione del contratto da parte della nuova Agenzia per il Tpl, si potranno conseguire importanti economie. Desidero ringraziare gli assessori regionali Gianni Berrino e Giacomo Giampedrone per il costante interessamento che hanno avuto sull’iter di questa delicata riforma legislativa e, infine, tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione che, con il loro voto in Regione, hanno consentito alla Provincia di poter utilizzare questo nuovo e atteso strumento per una migliore gestione del Tpl. Vogliamo migliorare le potenzialità del nostro trasporto pubblico perché siamo consapevoli di quanto sia essenziale per i nostri cittadini e per lo sviluppo del territorio: da oggi abbiamo a disposizione una chance in più per farlo".