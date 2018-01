Peracchini: `L´Arsenale? Settanta ettari sottoutlizzati, dove da anni non si assume nessuno`

La Spezia - "Stiamo lavorando su tante cose e non nego che a proposito di scuole abbiamo in mente un progetto importante che contempla la possibilità di chiudere dei plessi troppo vecchi. L'idea è quella di costruire nuove scuole. L'ex Mardichi? Naturalmente è un'area interessante, come altre. Quella della "Silvio Pellico" è nota: vorremo spostarla sul nuovo waterfront e svuotare il palazzo che ospita i ragazzi. La nuova Piazza Verdi d'altro canto lo richiede". Il sindaco Peracchini a margine della conferenza stampa sul bilancio preventivo, si lascia andare anche sulla Marina Militare e l'immensa area dell'Arsenale: "Sotto campagna elettorale sono stati firmati vari accordi, onerosissimi, con il Ministero della Difesa. Penso alla partita degli accessi a Marola, penso agli interventi per la nuova università all'ospedale Falcomatà e l'impegno di costruire una palazzina ad uso militare, senza dimenticare la svantaggiosa convenzione sul Montagna. E poi sento gente che si lamenta perché non si sarebbe fatto ancora nulla per musealizzare il sommergibile Da Vinci, forse non sapendo quanto costano le gru per lo spostamento di tonnellate di materiali. L'area della Marina Militare è fondamentale quanto il futuro dell'area Enel, parliamo di 70 ettari sottoutilizzati: non assumono nessuno poi leggo i sindacati che esultano per tredici assunzioni all'istituto geografico di Genova..."