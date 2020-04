Peracchini: "Il virus un'occasione per modernizzare la pubblica amministrazione"

La Spezia - La Provincia della Spezia sta implementando tutti gli strumenti di lavoro a distanza non solo per il personale dei propri Uffici ma anche per l’attività istituzionale.

Già lo scorso 18 marzo, in piena emergenza epidemiologica, la seduta del Consiglio Provinciale fu organizzata in videoconferenza con la presenza nell’edificio di Via Veneto del solo Presidente, del Segretario Generale e dei due dirigenti dei Settori in cui è strutturato l’Ente. I dieci Consiglieri erano infatti collegati ciascuno dalle proprie abitazioni.

Il 27 marzo l’esperienza è stata replicata con i Sindaci di tutti i Comuni della nostra Provincia: il Presidente Peracchini li ha convocati e ne è scaturito, tra le molte iniziative di coordinamento operativo, l’Appello alla cittadinanza pubblicato da tutti i media lungo la passata settimana.

Stamani si è tenuto un nuovo incontro “a distanza” del Presidente con tutti i nostri Sindaci al quale ha preso parte, sempre in videoconferenza, anche il Prefetto della Spezia dott. Antonio Lucio Garufi.

«La Provincia della Spezia, tramite Facebook, Telegram, WhatsApp, la rete per lo smart working del proprio personale dipendente e tutti gli strumenti di videoconferenza messi in campo già da tre settimane, ha acquisito uno slancio innovativo che certamente sarà strumentale in futuro per migliorare l’organizzazione di tutti i nostri Servizi», dichiara il Presidente Pierluigi Peracchini. «Desideriamo interpretare l’accelerazione tecnologica che l’emergenza Covid-19 ha impresso al nostro modello di pubblica amministrazione come occasione e opportunità affinché la nostra Provincia sia sempre più accessibile, ancor più trasparente ed efficace nel rapporto con i nostri Comuni e con tutta la cittadinanza».

È di questi ultimi giorni l’attivazione da parte degli Uffici della Presidenza della Provincia del servizio di messaggistica tramite WhatsApp aperto a tutta l’utenza: uno strumento ulteriore che si affianca ai canali che l’ente di Via Veneto già cura da qualche tempo e che, a giudicare dal numero di follower, risultano essere molto apprezzati.