Peracchini: "Grazie a De Luca per passione che ha contraddistinto sua vita politica"

La Spezia - “Ho appreso della decisione del consigliere Luigi De Luca di dimettersi dal Consiglio Comunale della Spezia per motivi personali, e vorrei pubblicamente ringraziarlo per tutti gli anni in cui si è impegnato attivamente nella vita politica della Città – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – L’onestà, la discrezione e la modestia hanno sempre contraddistinto la sua azione politica, e mi auguro che la passione con cui ha servito e rappresentato per anni la cittadinanza spezzina non venga mai meno, perché la sua esperienza è un valore aggiunto per tutta la comunità. Nel naturale avvicendamento politico, auguro buon lavoro a chi prenderà il suo posto nelle fila della maggioranza del Consiglio Comunale”