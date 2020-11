Peracchini: "Finalmente luce sulle zone d'ombra del caporalato"

La Spezia - “Lo sfruttamento dei lavoratori è uno dei crimini più odiosi, soprattutto nei momenti di crisi come quelli che stiamo vivendo. La nostra Città è leader nel mondo della nautica e dello yatch, ma solo dove c’è legalità c’è vera ricchezza, perché il traffico illecito del sudore della fronte dei lavoratori produce soltanto disuguaglianze, ingiustizia sociale ed economia sommersa". Così il sindaco Pierluigi Peracchini in merito all’operazione “Dura Labor” della Guardia di Finanza della Spezia. "L’operazione Dura Labor condotta dal comandante provinciale Massimo Benassi, dal maggiore Luigi Mennella e coordinata dal Procuratore della Spezia Antonio Patrono, a cui vanno i miei complimenti, ha portato finalmente luce in zone ombra, qual è quella del caporalato, che vanno combattute con convinzione. Il lavoro in nero e lo sfruttamento, purtroppo, non si fermano nemmeno dinnanzi al Covid – continua il Sindaco Peracchini – ancor più pericoloso in questo momento, se i lavoratori hanno paura a dichiararsi positivi o sintomatici per non rischiare di perdere il loro impiego in nero, sempre senza diritti e tutele. Per questo motivo, è ancor più lodevole l’operazione messa a segno dal nucleo della Guardia di Finanza dopo una lunga indagine.”