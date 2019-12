Peracchini: “Enel? Adesso siete voi a dover fare pressioni sul Ministero”

La Spezia - E’ il question time sul futuro di Vallegrande ad aprire l’ultimo consiglio comunale del 2019. E’ la seconda adunata consecutiva dopo il “parlamentino” di ieri sera dedicato totalmente ad un altro argomento che ogni giorno trova spazio sulle cronache cittadine. Del Pd il documento nel quale i consiglieri del partito di opposizione chiedono conto al sindaco di quanto si è detto nella recente conferenza dei servizi e dell’incontro in Regione con il presidente Toti ed Enel stessa. “Ho presenziato insieme al sindaco di Arcola il 29 ottobre scorso presso il Ministero ad una riunione a proposito del rinnovo dell’Aia della centrale a carbone Eugenio Montale. In quella sede ho ottenuto la chiusura del gruppo a carbone a partire dal 2021, oltre a più stringenti misure di emissione. Poi il vicesindaco ha rappresentato il Comune della Spezia in Regione, insieme ad una delegazione che ha visto presenti anche delegati di Confindustria, dei sindacati, oltre al sindaco di Lerici e di Arcola. Ribaditi in quella sede gli effetti della variante al Puc votata a suo tempo dal consiglio comunale con la quale è stato deciso che in quelle aree è esclusa la produzione di energia fossile e quindi anche la centrale a turbogas. Ora, ad ognuno il proprio compito: spetta a voi del Pd, Leu, M5S e Italia Viva sollecitare il Ministro visto che è il governo che vi rappresenta e che sostenete. Allora vi domando: siete in soggezione rispetto a questa richiesta?”.