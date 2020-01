Peracchini: "Dalla Provincia massima attenzione all'edilizia scolastica"

La Spezia - "Lo scorso febbraio gli studenti che hanno manifestato in Piazza sono stati ricevuti dal mio Vicepresidente in Provincia e non da me personalmente soltanto perché impegnato in un altro incontro istituzionale. Come è stato sottolineato anche dal loro comunicato, la Provincia non ha disatteso le loro rimostranze e, nonostante tutte le difficoltà economiche in cui si trova la Provincia, abbiamo messo al primo posto la sicurezza dell’edilizia scolastica. Non solo abbiamo stanziato per il 2020 oltre 2.700.000 euro di risorse per interventi sui plessi scolastici ma recentemente, come da loro sottolineato, abbiamo partecipato e vinto un bando ministeriale di 205.000 euro rivolto alla sicurezza sismica nelle scuole. Nel Palazzo della Provincia o a Palazzo Civico la mia politica è sempre stata quella di ricevere tutti, mai una parte. Non credo che nel mondo della scuola debbano entrare strumentalizzazioni politiche, per me gli studenti sono tutti uguali e la loro voce merita ascolto sempre, perché sono il nostro futuro. La mia disponibilità a incontrarli è totale e rinnovo anche a loro l’invito a continuare a interloquire con le istituzioni, anche con appuntamenti cadenzati per monitorare insieme la situazione scolastica provinciale".



Pierluigi Peracchini

presidente della Provincia della Spezia,