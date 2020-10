Peracchini: "Da quando mi sono insediato ho scritto ad Anas ogni sei mesi"

La Spezia - "Mi unisco all’appello di Confindustria sulla Variante Aurelia, nota dolente del nostro territorio la cui competenza ricade tutta sul Ministero delle Infrastrutture e su ANAS". Si apre così la nota diffusa dal sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini. "Da quando mi sono insediato - continua il primo cittadino - ho scritto ogni sei mesi ad ANAS chiedendo un intervento urgente sullo sblocco di questa fondamentale infrastruttura per la nostra Città e per il nostro territorio. L’ultima mia lettera risale al 10 luglio 2020, in cui chiedevo informazioni in merito ai tempi necessari al completamento della fase di verifica finalizzata a pervenire all'aggiudicazione dei lavori per il primo stralcio funzionale al terzo lotto della Variante. Manca l’affidamento dei lavori poiché a febbraio scorso, espletata la gara, le offerte dei primi concorrenti classificati sono risultate anomale, e da allora tutto si è fermato. È passato oltre un anno dalla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori la cui storia ancora non è finita. Ora tutta la Città, tutte le parti sociali, economiche e politiche chiedono doverosamente risposte concrete, e l’augurio è che su questo tema non si facciano strumentalizzazioni inutili, ma che ci si unisca tutti, abbassando le bandierine politiche, per il bene del nostro territorio facendo insieme pressione sul Governo e su ANAS".