Peracchini: "Con la Fondazione continueranno le sinergie"

La Spezia - "Congratulazioni all’avvocato Andrea Corradino per il suo nuovo e prestigioso incarico come Presidente della Fondazione Carispezia. Storicamente, la Fondazione ha sempre avuto un ruolo nevralgico nel tessuto sociale e culturale della città, con una vera e propria vocazione al sostegno della comunità spezzina a testimonianza della sua grande appartenenza al territorio. Sono sicuro che il Comune della Spezia continuerà una collaborazione sinergica e proficua finalizzata a progetti di grande ricaduta sociale. Vorrei, inoltre, ringraziare Claudia Ceroni per l’impegno che ha profuso durante tutta la sua presidenza della Fondazione". Così il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini.