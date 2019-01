Peracchini: "Buona notizia l'asfalto nuovo sull'Aurelia"

La Spezia - “Anas sta asfaltando l’Aurelia nella zona del cantiere Felettino – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – per questo ringrazio l’Ente nazionale per le strade e soprattutto i dirigenti del Comune della Spezia per essersi spesi per i lavori in corso che di fatto miglioreranno la sicurezza della strada in quel tratto. E’ una buona notizia per un cantiere che è nato sotto una cattiva stella: consapevoli di questo, rinnovo il mio impegno e quello di tutta l’Amministrazione a continuare a lavorare per alleviare i disagi che quel cantiere ha prodotto. La vera novità, però, è che si giungerà a breve ad una nuova assegnazione dei lavori grazie al grande lavoro di squadra con la Regione Liguria, in particolare con il Presidente Giovanni Toti e l’Assessore Regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone. Una notizia di fondamentale importanza per il nostro territorio.”