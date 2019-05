Per un'Europa libera da disuguaglianze: incontro con Eleonora Cirant

La Spezia - Sabato 11 maggio dalle 17.30 la lista la Sinistra sarà presente in centro città con il consueto gazebo informativo posizionato all'incrocio tra via del Prione e via Sforza.



Oltre al volantinaggio è in programma un incontro pubblico con la capolista del collegio Nord Ovest, Eleonora Cirant.



Eleonora Cirant è una storica attivista del movimento femminista impegnata politicamente fin dal G8 di Genova del 2001. Lavora come giornalista free lance ed è redattrice del sito dei consultori laici autogestisti della Lombardia.



Nel 2005 ha partecipato alla campagna referendaria contro la legge 40/04 ed è sempre stata in prima linea nelle ondate più recenti del femminismo italiano, da Usciamo dal silenzio a Non una di meno. Fa parte del Comitato per la contraccezione gratuita e consapevole, confluito in Pro-choice rete italiana contraccezione e aborto.