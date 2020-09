Per la Lega tre giorni di dibattiti a Catania, Viviani parlerà di pesca

La Spezia - "Gli italiani scelgono la libertà" è il titolo della tre giorni di dibattiti e confronti sui temi dell'attualità politica organizzata a Catania dalla Lega, tra la Nuova Dogana di via Dusmet e il parcheggio Borsellino del Porto, da domani a sabato 3 ottobre. Tanti i temi toccati nella kermesse leghista sotto l'Etna: infrastrutture, agricoltura e pesca, ambiente, immigrazione, cultura, turismo e naturalmente l'emergenza da Covid-19. Ad affrontarli esponenti di punta del Carroccio: anche la Liguria sarà rappresentata ai tavoli tematici con Edoardo Rixi, deputato e responsabile nazionale del dipartimento Infrastrutture della Lega, che aprirà domani alle 11.30 i lavori della kermesse. "Infrastrutture e ponte sullo Stretto: una sfida di libertà e modernità" è il tema del tavolo tematico con Edoardo Rixi, mentre si parlerà anche di pesca al dibattito con Lorenzo Viviani, in programma per venerdì 2, alle 10, dal titolo "Tutela del made in Italy tra vincoli e libertà".