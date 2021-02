Per Marinella potrebbe essere la volta buona, Scajola: "Pronto anche piano B"

La Spezia - Bisognerà attendere la fine dell'estate per sapere se il progetto di rigenerazione di Marinella, presentato oggi da Comune di Sarzana e Regione Liguria, potrà contare sui 15 milioni previsti dal bando del Ministero delle infrastrutture (QUI). Il termine ultimo per le presentazioni delle proposte è infatti fissato per il 16 marzo (15 aprile per quelle 'Pilota') ed entro 150 giorni arriveranno ammissioni e graduatoria. Ovviamente i due enti sperano di avere una posizione tale sbloccare i fondi che consentirebbero di dare un volto finalmente rinnovato al litorale e al suo storico borgo, da anni protagonisti – sulla carta – di progetti faraonici mai partiti o portati a termine.

“Se dovessero esserci problemi con il bando – ha però rassicurato l'assessore regionale all'urbanistica Marco Scajola – noi saremmo già pronti a studiare formule alternative per realizzare il progetto. In questa fase – ha proseguito da Palazzo Roderio – è fondamentale fare le cose bene e presentare progetti competitivi. Noi ci stiamo mettendo coraggio, cuore e determinazione, perché rilancio, riqualificazione e aspetto sono qualità imprescindibili per un borgo che nel caso di Marinella ha una straordinaria rilevanza per aiutare non solo il turismo ma anche le persone in difficoltà abitativa. Il 2021 – ha concluso – sarà l'anno della rigenerazione urbana perché fino al 2027 i finanziamenti europei saranno incentrati su questo tema. È importante quindi partire bene facendo un ottimo lavoro”.



“Insieme alla Regione riproponiamo con fiducia lo schema che ci ha permesso di avere 9 milioni per il nuovo polo scolastico Poggi-Carducci – ha sottolineato il sindaco Ponzanelli – siamo di fronte a un'opportunità straordinaria perché sappiamo quanto Marinella abbia bisogno di un cambio di passo. Per questo – ha aggiunto – avvieremo anche un percorso con la cittadinanza, le associazioni di categoria e tutti i soggetti interessati per coinvolgerli in un progetto reso possibile dall'attività di supporto dei nostri uffici e dalla partecipazione della Regione senza la quale non avremmo potuto partecipare. Ottenere i finanziamenti – ha concluso – ci consentirebbe di realizzare anche le opere pubbliche previste dal Piano spiagge che si integra con un progetto che, come come spiegato anche alla locale Consulta, ha come obiettivo anche quello di ripopolare tutto il borgo e le zone interessate dall'intervento”.