Per Costa arriva il leader nazionale Maurizio Lupi

La Spezia - VVolata finale per Andrea Costa, capolista di Liguria Popolare e Forza Italia. Per l'ultima tappa di “Ascolto e confronto”, iniziativa lanciata dal movimento di Costa, un testimonial d’eccezione, l’on. Maurizio Lupi. Nella giornata di venerdì 18 settembre i due, accomunati oltre che dall'impegno politico anche dalla passione per il podismo, saranno impegnati in una cinquina di incontri: dalla costa al capoluogo passando per la Val di Vara, appuntamenti a Lerici, La Spezia, Levanto, Brugnato e Follo.



“È per me un grandissimo onore avere al mio fianco l'amico Maurizio Lupi in questa giornata di fine campagna elettorale. - spiega il presidente dei popolari liguri Andrea Costa – Per me e per il movimento che rappresento è un punto di riferimento e in questi anni è sempre stato al nostro fianco supportandoci nella nostra azione politica”.



“In questo ultimo mese mi sono reso conto quanto sia fondamentale essere a contatto con le persone e potersi confrontare sulla loro vita quotidiana - spiega il Capolista Andrea Costa - Il mondo virtuale a cui siamo abituati ha preso il sopravvento sul rapporto diretto e l'obiettivo che ci siamo prefissi con questa iniziativa è quello di riportare in primo piano il rapporto umano. Durante gli incontri ho davvero capito quanto, soprattutto per gli anziani, sia importante scambiare qualche parola”.



“Con Maurizio inizieremo la giornata a San Terenzo nel Comune di Lerici con il nostro punto di incontro, proseguiremo in Piazza del Mercato a Spezia alla nostra Edicola Popolare per poi spostarci a Levanto. Il pomeriggio ci vedrà al presidio organizzato all’Outlet ShopInn di Brugnato per poi concludere a Follo presso il monumento dedicato alle Vittime del Dovere. - continua il leader dei popolari liguri - Sono state settimane molto impegnative e tanto lavoro è stato fatto. Essere a contatto con le persone e avere il loro supporto è stato per me prezioso e gratificante. Da parte mia ho cercato di mettercela tutta, di non risparmiarmi, di correre, come sono abituato a fare, per cercare di diffondere le idee e i valori in cui credo”.