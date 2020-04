Pecunia insiste: "No a un piano del Don Gnocchi per pazienti Covid positivi"

La Spezia - "Si rincorrono notizie a mezzo stampa sulla decisione di Asl5 di dedicare un piano della struttura dell’Istituto Don Gnocchi a coloro che, ancora positivi al Covid, non possono aspettare la fine della malattia nella propria casa". Federica Pecunia Italia, consigliera comunale di Viva La Spezia, torna su un tema più volte approfondito su queste pagine e che ancora necessita di risposte da parte dell'azienda sanitaria locale: "L’assistenza ai pazienti Covid deve essere qualificata e costante fino alla completa risoluzione della malattia e alla negativizzazione dei tamponi. Ma raccogliamo le preoccupazioni di alcuni parenti di degenti della struttura, è chiaro che l’utilizzo promiscuo di una sede che ad oggi è ancora completamente indenne dall’attacco del virus, rischia di mettere in pericolo la salute degli altri ospiti. È del tutto incomprensibile perché si progettino soluzioni che possono esporre a rischio di contaminazione covid strutture pulite e già in uso da pazienti ordinari, operazione contraria alle indicazioni del Ministero della Salute. Torniamo a dire che questa nuova emergenza nell’emergenza nel nostro territorio è il frutto di una cattiva organizzazione delle strutture da parte della dirigenza di Asl, che sin da subito avrebbe dovuto pensare alla divisione degli ospedali per consentire a tutti gli utenti di non essere esposti al rischio continuo di contagio reciproco. Si fermi Asl5, è ancora in tempo a dividere le strutture; finirà l’emergenza ma non la convivenza con questo virus almeno fino a quando non sarà a disposizione un vaccino per tutta la comunità. È necessario che Asl5 si attrezzi finalmente e non perseveri negli errori, ma affronti con prudenza ogni nuova necessità. E che spieghi a tutti, degenti, familiari, cittadini le ragioni delle proprie scelte e come ciascuna di esse escluda ogni rischio di contagio".



