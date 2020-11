Pecunia e Nobili: "Sono 27mila le dosi di vaccino anti-influenzali mancanti. Troppe"

La Spezia - "All'appello mancano ancora 27 mila dosi di vaccino anti-influenzale: sono troppe. I cittadini si sentono smarriti perché giustamente non comprendono come sia possibile che i consigli degli esperti dicano di vaccinarsi ma i vaccini non ci siano". Così Dina Nobili e Federica Pecunia, consigliere comunali del gruppo Italia Viva, attaccano la gestione della campagna da parte di Asl5: "Le vaccinazioni stanno procedendo ancora con tempistiche di prenotazione troppo lunghe e ai medici di famiglia i vaccini sono consegnati con il conta gocce. Ma come è possibile tutto ciò? C'è una spiegazione: la mancanza totale di organizzazione nel prevedere che quest'anno il numero di cittadini che avrebbero voluto vaccinarsi sarebbe stato sicuramente maggiore rispetto agli anni precedenti a causa della pandemia ma la Regione Liguria non ha pensato ad organizzarsi neppure sulla prevenzione anti-influenzale. Raffaella Paita ha presentato un'interrogazione al Ministro per comprendere come sia potuta accadere nella nostra provincia e nella nostra regione una così grave situazione in un momento così drammatico".