Pecunia e Nobili (Iv): "Al fianco dei sindacati nella tutela delle 158 oss"

La Spezia - "Italia viva è al fianco dei sindacati per la tutela dei posti di lavoro per le nostre 158 oss che operano in asl5 Spezzino". Lo affermano le consigliere comunali spezzine Pecunia e Nobili, aggiungendo: "Nelle settimane precedenti abbiamo rivolto un appello al Governatore Toti affinché possa inserire tutte le clausole legali possibile per consentire una serena partecipazione al concorso che dovrebbe uscire il bando per metà Gennaio. Comunque riconosciamo che sino ad ora sono state prese delle posizioni importanti come la non preselezione e i pre-test d'ingresso, inoltre la graduatoria rimarrà aperta per 3 anni sino ad assumere 300 oss. Italia Viva auspica che la Regione quando stillera' il bando terrà conto degli aspetti migliorativi che i Sindacati e noi di Italia Viva abbiamo chiesto. Noi vogliamo unire ,in un momento così difficile per i nostri lavoratori, la politica, infatti riconosciamo gli aspetti migliorativi che la Regione ha posto in essere rispetto alla possibilità del precedente concorso ma ci aspettiamo ancora che mettendosi una mano sul cuore possa ancora fare un passo in avanti per tutti i lavoratori che possono rischiare il posto di lavoro".