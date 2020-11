Pecunia e Nobili (IV): "Sospendere la Ztl per favorire il commercio"

La Spezia - "Sospendere nelle fasce orarie del pranzo e della cena la Ztl nel centro della città.

Questa la proposta di confersercenti al Sindaco e all’assessore alla mobilità, che sentiamo di dover sostenere perché gli effetti della pandemia sugli esercenti della nostra città sono devastanti.

Si è infatti assistito durante la stagione estiva a un forte calo della presenza dei turisti, a cui si va ad aggiungere adesso il necessario contenimento al contagio che ha portato tutta la Liguria ad essere zona arancio, costringendo dunque bar , ristoranti, pub, pizzerie, gelaterie ad una chiusura forzata.

Dopo mesi nei quali le imprese locali hanno investito denaro ed energie per adeguare i loro locali alle nuove normative, per continuare a lavorare e farlo in sicurezza per loro e i loro clienti.

Le uniche fonti di sostentamento restano il delivery e l’asporto.

Sospendere per alcune ore al giorno le restrizioni sul traffico nel cuore della città può rappresentare un valido tentativo di sostenere gli esercenti locali, consentendo loro di attraversare questa nuova fase difficile per poter ricominciare una volta che si sarà allentata la morsa del virus.

Sarebbe un segnale importante da parte dell’amministrazione.

Presenteremo un’interpellanza per chiedere che sindaco e assessore si prendano un impegno preciso in questo senso".



Federica Pecunia Dina Nobili Italia Viva.