Pecunia e Michelucci: "Toti si esprime a favore del turbogas, ma il parlamento ha votato contro"

La Spezia - "Il governatore Toti, in occasione di un incontro sulla portualità, ribadisce l’opportunità di realizzare una centrale a turbogas nel sito Enel di Vallegrande. E Peracchini cosa fa? Tace! Si, proprio come il coro muto della Batterfly. Ricostruiamo gli eventi. Toti da un anno dice si al turbo gase Peracchini sono due anni che fa finta di essere contro. Oggi era una straordinaria occasione per il sindaco di dire un secco no al presidente Toti in difesa della sua comunità che merita un vero risanamento ambientale. Invece, si è nuovamente fatto dare la linea da Toti". Così gli esponenti di Italia viva, il consigliere regionale Juri Michelucci e la consigliera comunale Federica Pecunia, commentano le parole pronunciate dal presidente della Regione.



"Basta prese in giro e spot da ambientalista convinto. Toti vuole la centrale e Peracchini non ha il coraggio di dire no perché comanda Toti. Cioè esterna sui giornali ma quando arriva il suo capo, tace e acconsente. E la sua maggioranza? La pensa come lui, cioè come Toti? Perché abbiamo memoria che qualche consigliere comunale non fosse proprio d’accordo. Sentiremo di persona lunedì 27, alla ripresa dei lavori del consiglio comunale di Spezia, quando con la mozione che presenteremo insieme ai gruppi di opposizione, sul "No alla centrale" forse scopriremo qualche carta. Come Italia viva presenteremo anche un ordine del giorno in quella occasione, quello che ricalca esattamente l’ordine del giorno firmato da Raffaella Paita e approvato in parlamento, nel quale si dice no alla centrale a turbogas. Vediamo ora a chi riusciranno a dare la colpa i nostri valorosi amministratori", concludono Pecunia e Michelucci.