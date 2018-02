Pecunia: “Togliere il tpl da Piazza Verdi significherà "ammazzare" il servizio filoviario”

La Spezia - “L'arte di rigirare le cose del centrodestra è davvero impressionante, ma non si illuda l'assessore Casati perché finita l'era degli slogan inizia quella dei fatti. E i fatti dicono che il Comune della Spezia ha ridotto gli stanziamenti al tpl e lo ha fatto, non solo senza informare i sindacati ma senza verificare preventivamente se quelle risorse che ora mancheranno potranno essere coperte dalla Provincia o dagli piccoli Comuni”. Federica Pecunia torna all’attacco e dopo le polemiche sul bilancio di previsione, se la prende con Casati: “Siccome deve perpetuare lo slogan che la città è migliorata, sostiene che tagliando risorse migliorerà il servizio. Poi dovendo sostenere che tutto è frutto dell'incapacità dei predecessori, cita i filobus Breda vecchi di 30 anni e non i nuovi Trollino bimodali in servizio sulla linea 3. Vediamo lui cosa saprà fare sulla linea filoviaria. Per ora solo tante parole, spesso in contraddizione tra loro”.



Secondo Pecunia l'annuncio di voler investire sulla filovia e ampliarla rimarrà tale se non si trovano finanziamenti. “Togliere il tpl da Piazza Verdi significherà "ammazzare" il servizio filoviario. Lo sa questo Casati? Noi non siamo così bravi, ma le idee le abbiamo chiare. Oggi sulla viabilità di Piazza Verdi siamo perché il tpl venga lasciato e finanziato. Ma la domanda vera all'assessore è:lo sanno i sindaci di Lerici, Portovenere, Riccò del Golfo, Beverino, Follo o Ameglia che dovranno mettere loro quelle risorse e che se non le hanno il servizio verrà tagliato? Per quel che ci riguarda intanto, se non ci sarà da parte dell’amministrazione l’intendimento di tornare sui propri passi, il Pd presenterà giovedì un emendamento che venga incontro al grido d’allarme lanciato dalle associazioni di categoria. Per essere il primo bilancio direi che ha già creato diversi grattacapi”.