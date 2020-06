Pecunia: "Ruffino senza mezzi pubblici, non possono rimetterci sempre i cittadini"

La Spezia - "Gli abitanti del quartiere di Ruffino da tempo non hanno mezzi pubblici che arrivino fino alla piazzetta ma sono costretti a scendere su viale San Bartolomeo per poter prendere un autobus di linea. Ora lanciano un grido che amministrazione e Atc devono ascoltare". Così Federica Pecunia, consigliere comunale di Italia Viva che aggiunge: "Considerato che a seguito dell’emergenza infatti Atc ha ridotto il numero delle corse e contingentato i posti a bordo, oggi un intero e popoloso quartiere della città vive un estremo disagio. Devono infatti attendere mezz’ora tra una corsa e l’altra ma di più e peggio è il fatto che essendo pieni gli autobus, spesso non riescono nemmeno a salire, così il tempo di attesa si dilata ulteriormente. Atc deve risolvere questo problema: la situazione è difficile per i lavoratori che da Ruffino devono raggiungere il posto di lavoro e per i cittadini, soprattutto gli anziani, che sono costretti per usufruire dei servizi a raggiungerli con i mezzi pubblici. Vanno dunque potenziate le linee e messi i cittadini nelle condizioni di usufruire di servizi che nei quartieri più periferici non esistono, potendosi spostare liberamente. Non possiamo permettere che vengano isolati gli anziani e coloro che non possono raggiungere i luoghi di lavoro o gli uffici con mezzi propri".