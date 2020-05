Pecunia: "Primi a sollevare il problema oss insieme alle altre opposizioni"

La Spezia - "Certo ci vuole coraggio da parte dei parlamentari della Lega nel dire che Italia Viva non abbia sostenuto gli oss. Ci vuole una bella faccia tosta dopo che, grazie alla destra ligure in regione, più di 158 persone sono sospese da cinque anni. Come Italia Viva siamo stati con le forze di opposizione i primi a sollevare il problema". Federica Pecunia, consigliera comunale del partito di Renzi, attacca: "Dopo mesi e mesi di inerzia la destra ligure ha votato un ordine del giorno, copiandolo esattamente dal nostro, per chiedere un intervento in favore della stabilizzazione degli oss. E ora che non sono più al governo da qualche mese ma c’erano in regione in tutti questi anni pensano che lo scarica barile delle responsabilità li discolpi. Spiace leggere certe cose soprattutto quando non sono conseguenti alla realtà dei fatti. Toti doveva seguire questa vicenda e semmai essere il primo a fare qualunque battaglia per stabilizzare i lavoratori di Coopservice e le mobilità regionali. Ma è troppo preso da troppo tempo con la sua campagna elettorale. Comunque a noi le polemiche non interessano: ci provino ad essere utili anche quest’anno volta".