Pecunia: "Primari lanciano un allarme e il sindaco li striglia, siamo al paradosso"

La Spezia - Siamo veramente al paradosso. Quasi la totalità dei primari di Asl 5 denunciano, in una lettera, le gravi condizioni in cui versa la sanità spezzina e il Sindaco cosa fa? Non convoca la conferenza dei sindaci, non chiama i primari uno ad uno per capire cosa stia succedendo, non organizza immediatamente una riunione con i vertici di Asl per chiarimenti. Intanto tace sulle censure indebite, che hanno il sapore delle intimidazioni. Fa di più: striglia i medici e consiglia loro di svolgere la loro professione. Sindaco lo stanno facendo, hanno lanciato un grido di allarme alla città e alla provincia! Lei dimentica il suo ruolo, e questo già è grave. Fa di più e peggio: non ricorda le sue responsabilità e spera così di scaricarle su chi già tutti i giorni si prende infinite responsabilità nei confronti dei cittadini ignorato da chi dovrebbe avere solo a cuore la salute della città che governa. È una vergogna.

“Noi”abbiamo difeso il direttore generale che “voi “avete nominato; “noi “abbiamo detto che i primari vanno ascoltati non censurati.

Allora faccia il sindaco. Approfondisca. Altro che interviste e giudizi sommari.



Federica Pecunia capo gruppo Pd La Spezia.