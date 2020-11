Pecunia: "Peracchini ha rinunciato alla prerogativa di scegliere il nuovo assessore"

La Spezia - "Nella vicenda della nomina del nuovo assessore alla Sanità e alla Sicurezza del Comune della Spezia si potrebbero fare molte riflessioni politiche sul fatto che in un periodo così difficile andasse premiato il merito delle competenze e non l'equilibrio tra forze di maggioranza. Ma ciò che ad oggi colpisce, passate ormai diverse ore dalla notizia e dalle dichiarazioni dello stesso Ivani, è il silenzio del sindaco, l'unico deputato alla nomina della squadra di governo e all'assegnazione delle deleghe. Inconcepibile". Federica Pecunia, consigliera comunale di opposizione, interviene così in merito alla nomina del giovane leghista originario della Val di Vara annunciata ieri dal commissario provinciale, Stefania Pucciarelli.



"Ivani - prosegue Pecunia - ha ringraziato coloro che lo hanno sostenuto (Pucciarelli e Viviani), ma in maniera del tutto straordinaria ringrazia il sindaco di aver accettato la sua nomina! Prendiamo atto che il sindaco non abbia nulla da dire, che l'assessore sia stato annunciato dalla senatrice Pucciarelli, che la maggioranza sia tutta d'accordo su nome e metodo e soprattutto che il sindaco abbia rinunciato definitivamente e pubblicamente a una sua, forse la principale, prerogativa dell'agire amministrativo: scegliere, nominare e comunicare un nuovo assessore della sua giunta", conclude l'esponente di Italia viva.