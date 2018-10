Pecunia (Pd): "Per aiutare la Scorza, penalizzata Fossitermi"

La Spezia - "Fate a Fossitermi quel che avete fatto alla Scorza". Si parla di parcheggi nell'interpellanza della capogruppo Pd Federica Pecunia, che chiede lumi alla giunta comunale sulla possibilità di riservare stalli ai residenti anche nel quartiere collinare, proprio come è stato fatto a valle, nei pressi del ponte della stazione ferroviaria: "Alla Scorza, immediatamente prima del ponte provenendo dalla Foce - spiega Pecunia - si é modificato il piano della sosta, aumentando il numero di stalli riservati ai residenti della zona trasformando i parcheggi liberi a soli parcheggi per residenti, segnalati con la striscia gialla in Via Casoni, Via Federici e via Fiasella. Ebbene il provvedimento è stato molto apprezzato dagli abitanti, facilitati nella ricerca del posto auto e considerato che nella zona a monte, quella relativa al tratto che parte da via Monteverdi e alla zona ancora sovrastante compresa Via Bentivoglio, i parcheggi sono rimasti invariati, alcuni cittadini mi hanno segnalato che la bontà dell'intervento effettuato alla Scorza, sta creando a monte, quindi nel quartiere di Fossitermi, il problema opposto. Così chi parcheggiava nelle prossimità del ponte, oggi cerca il posto auto nel quartiere a monte, impedendo così di fatto ai residenti di trovare stalli liberi, soprattutto in alcune ore del giorno". La richiesta di Pecunia, cui sarà chiamato a rispondere l'assessore alla mobilità Kristopher Casati, è di ampliare il parcheggio riservato al residenti anche alla zona di Fossiterrni, per venire incontro così anche alle esigenze del residenti stessi.