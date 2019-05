Pecunia (Pd): "Ecco il perchè di tutto quel silenzio sul futuro di Enel

La capogruppo 'dem': "Subito un consiglio comunale straordinario per discutere nella assemblea cittadina di un tema così importante per io futuro della nostra comunità".

La Spezia - "Dopo mesi di silenzio si apprende a mezzo stampa che Enel ha presentato richiesta per una centrale a turbogas nel sito della attuale Eugenio Montale ed ecco il perché di tutto questo silenzio assordante. Ecco perché hanno annientato il tavolo di confronto con la città mai più riunito dal sindaco. Ora però abbiamo il diritto di sapere e far sapere ai cittadini: chi sapeva? Chi dentro e fuori dal Comune era a conoscenza di questa scelta?". Federica Pecunia, capo gruppo del Pd in consiglio comunale si unisce al coro di dissenso dopo le ultime novità sulla centrale di Vallegrande: "Perché ci ricordiamo bene che solo pochi mesi fa la maggioranza preparo un ordine de giorno nel quale al primo punto c’era la richiesta ad enel di rimanere e proprio con una centrale a gas. Era già tutto previsto? La maggioranza di destra volutamente ci ha tenuto all’oscuro di tutto?"



Continua Pecunia: "Non è più rinviabile e oggi dovrà dire la verità. E davvero questo il futuro che ci attende? Dopo anni di carbone, oggi l’unico destino per quelle aree è permettere ad Enel di costruire una nuova centrale proprio al centro di un quartiere ormai densamente popolato? La città ha già pagato molto in termini ambientali: questa destra sembra non essersene accorta vista la scellerata scelta di costruire proprio nella nostra provincia un nuovo enorme biodigestore.Vogliamo dal sindaco delle risposte chiare, basta le bugie alle quali ci ha abituato. Per questo abbiamo già richiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario per discutere nella assemblea cittadina di un tema così importante per io futuro della nostra comunità".