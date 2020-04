Pecunia: "Non è più possibile discutere con un sindaco che ad ogni contrapposizione abbandona le riunioni"

La Spezia - "Ieri una nuova capigruppo con il solito comportamento del primo cittadino che stacca le comunicazioni appena qualcuno si permette di dire una cosa che non è di suo gradimento. Abbiamo richiesto, con le firme regolamentari, un consiglio comunale straordinario e Peracchini ci annuncia come una regalia il fatto che Toti e Viale si rendono disponibili per essere auditi in commissione". Così Federica Pecunia, consigliera di Italia Viva, che attacca il primo cittadino: "La cosa davvero straordinaria è che noi abbiamo chiesto una convocazione dei vertici Asl5 il 25 marzo alla conferenza dei capigruppo e nessuno a distanza di un mese ci ha mai risposto. Inammissibile. Hanno di fatto commissariato la dirigenza di Asl5 visto che non la ritengono nemmeno all’altezza di dare risposte, allora ci chiediamo perché non chiedono le dimissioni di tutti i dirigenti che loro stessi hanno nominato?"



"Sennò, se proprio il coraggio di una scelta in un momento così drammatico non la riesce a fare - continua Pecunia -, il Sindaco prenda esempio da suoi colleghi precedenti, Burrafato e Misiani, che per ragioni differenti ma, sempre legate a vicende che non li trovavano d’accordo, ebbero il coraggio e il senso di responsabilità di dimettersi. Questa Asl, anche a fronte del risultato dell’incontro con i sindaci di ieri mattina, non è in grado di proseguire nel lavoro che competerebbe e non ci possiamo trovare nella fase due in preda all’indecisione e ai tentennamenti. E non lo diciamo per noi ma per gli spezzini che hanno diritto di sapere in un sistema che sembra voler continuamente coprire la verità. Non è più possibile discutere con un Sindaco che ad ogni contrapposizione abbandona le riunioni".