Pecunia: "Lavori al Canaletto realizzati grazie al bando periferie voluto dal Pd"

La capogruppo caustica: "Non facciamo promesse insostenibili: Peracchini deve spiegare perchè in campagna elettorale prometteva più parcheggi gratuiti ma alla prima occasione li mette a pagamento, in un quartiere!"

La Spezia - "Siamo felici di apprendere che partano i lavori previsti nel quartiere del Canaletto, precisa scelta fatta dal Governo Renzi Gentiloni quella di investire nelle riqualifiche delle periferie urbane più disagiate: un grande progetto quello del bando periferie, che ha permesso a più di cento città città italiane di poter vedere stanziati milioni di euro su periferie in difficoltà, per migliorare opere infrastrutturali e di conseguenza qualità di vita. La nostra città oggi può cominciare a guardare al futuro grazie a scelte lungimiranti di chi ha pensato a investire anche e soprattutto nei quartieri più decentrati". Federica Pecunia, capogruppo Pd in consiglio comunale, rivendica i meriti del governo Renzi: "I 17 milioni stanziati dal bando periferie, la somma più alta che si potesse aggiudicare in quel bando, sono frutto del lavoro del Partito Democratico che in questi anni ha lavorato a riforme e investimenti che avessero come primo obiettivo non lasciare indietro nessuno e questo vale anche e soprattutto per il luogo dove scegli di vivere".



"Ecco perché la voglia di continuare a fare riforme e a migliorare il paese può essere incarnata solo in un paese guidato dal Pd - continua Pecunia -, che ha ancora molto da fare ma che sarà sotto gli occhi di tutti molto ha fatto anche per la nostra città. Abbiamo appreso che l’idea dell’amministrazione è quella di destinare a pagamento tutti gli stalli previsti nel progetto. Chiediamo invece che vengano lasciati liberi. Il quartiere del Canaletto presenta già la totalità degli stalli di cui è fornito a pagamento. Il programma del Pd è fatto di obiettivi raggiungibili ma soprattutto vicini ai bisogni delle persone, misurabili, importanti e soprattutto sostenibili, non miraggi da campagna elettorale. Come quelli dell’amministrazione che in campagna elettorale prometteva più parcheggi liberi ma alla prima prova li mette, ma a pagamento soprattutto fuori dal centro".