Pecunia: "Lascio la segreteria e il Partito democratico"

La Spezia - "Da oggi rendo ufficiali le mie dimissioni dopo più di tre anni alla guida del Pd provinciale, le ragioni che mi spingono a questa decisione, sono dovute alla necessità di un avvicendamento alla guida di questa comunità in un momento di svolta dello stesso partito nazionale". Lo rende noto Federica Pecunia, ormai ex segretaria provinciale del Partito democratico e consigliera comunale di opposizione.

"Credo sia utile alleggerire il percorso per la scelta di chi mi succederà e altrettanto utile permettere a me di fare una libera riflessione sulla nascita di un nuovo contenitore politico, quello creato da Matteo Renzi, che sto seguendo con grande attenzione, attenzione alla quale voglio aggiungere la serenità di non avere un ruolo che tutti deve rappresentare. Penso che ci sia la necessità di un nuovo soggetto riformista che operi nel campo del centro sinistra, capace di proporre idee nuove con uno sguardo forte sull’Europa e un rinnovamento generazionale".



Dopo lo sguardo al futuro Pecunia si concentra sul bilancio dei suoi tre anni e mezzo alla guida di Via Lunigiana: "Sono stati anni difficili i miei alla guida del partito ma per i quali mi sono sempre spesa con passione e grande forza di volontà. Ho impiegato energie che nemmeno sapevo di avere, in ogni giornata di questo viaggio, che è stato si faticoso ma che mi ha arricchito dal punto di vista umano e politico. Molti e troppi - afferma Pecunia - sarebbero gli episodi da raccogliere in un foglio bianco, ma credo che tra tutti l’umanità che ho incontrato nei mille appuntamenti sia l’eredità più bella che conserverò gelosamente. Certo, innegabile, non sono mancati gli scontri, non serbo rancore come spero sia per chi in qualche battaglia o in tutte era dall’altra parte del mio pensiero. Le feste, i momenti nei quali una comunità raccoglie tutti i frutti del lavoro di militanza, sono la pagina che arricchisce ogni anno la voglia di lottare per un paese più giusto, più solidale, più accogliente, più libero".



"Voglio pubblicamente ringraziare i segretari di circolo, tutti gli amministratori, tutti gli iscritti non solo quelli che mi hanno sostenuta al congresso ma anche coloro che in questi anni, pur da posizioni politiche differenti, hanno saputo e voluto trovare punti d’intesa.

Farò tesoro di tutto quello che ho imparato e soprattutto di tutte le persone che in questi anni ho incontrato. Permettete però un solo distinguo. Un circolo in particolare tra tutti ringrazio, il circolo di Melara, il suo segretario Ruggero Angelinelli e la vice Valentina Cicerone, tutti gli iscritti, che per me sono la mia famiglia. Mi hanno consentito, anni fa, di muovere i primi passi nella politica e mi hanno sostenuta sempre in ogni battaglia. Per me loro sono un esempio politico e soprattutto di come si deve stare dentro una comunità.

Questa mia parte di vita è stata uno dei punti più importanti della mia riflessione, insieme alle chiacchierate dei molti che in questi giorni hanno voluto confrontarsi con me per ragionare sul futuro. Contemporaneamente però leggevo articoli e commenti in cui si proponeva un processo su pubblica piazza a chi decideva di lasciare il Pd, incuranti del travaglio e del dolore che una decisione del genere provochi, e soprattutto più prodighi a dare motivazioni per abbandonare piuttosto che a convincere a rimanere. Questi atteggiamenti mi hanno fatto concretizzare il malessere in cui la contrapposizione interna è stata in questi anni più forte della voglia di vincere e di vedere affermate le idee del Pd e rafforzato in me la convinzione che senza la nascita di un soggetto nuovo la sinistra non riuscirà a battere la destra nel Paese. Auguro a tutti buona fortuna, certa che le strade si incroceranno nuovamente", conclude Pecunia.