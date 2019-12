Pecunia (Iv): "La polemica di Peracchini? Paita ha fatto quello che Gagliardi non ha fatto"

La Spezia - "Vede sindaco Peracchini, al contrario suo non ci interessano le polemiche, cerchiamo di produrre fatti. Grazie all’ordine del giorno di Raffaella Paita abbiamo fatto un lavoro per il territorio che l’onorevole Gagliardi, in qualità di membro della giunta e contemporaneamente parlamentare, si era dimenticata di fare. Infatti, se proprio si vuole attenere alla polemica e non al risultato, a sua disposizione il fascicolo dell’aula con la pubblicazione del testo dell’onorevole Viviani dove non esiste la firma dell'onorevole Gagliardi". Così Federica Pecunia, consigliera di Italia Viva, replica al sindaco Peracchini: "La firma non c’è, perché ha chiesto di apporla solo dopo che il Governo si è espresso a favore dell’ordine del giorno di Paita. Cioè ha voluto mettere il cappello su un lavoro fatto da altri. Ma a noi non interessa e rispondiamo a sua nota solo per amor di verità. A noi interessa che Enel venga chiusa e siamo orgogliosi del nostro lavoro. D’altronde ci ricordiamo quando Lei sindaco, ha aperto al turbogas. Sempre per stare sull’argomento, all’epoca l’On. Gagliardi era assessore ,ma non abbiamo trovato in archivio nessuna sua dichiarazione in dissenso con quelle del sindaco. Anche in quel caso sarà stata distratta? Pensiamo al risultato per la città, non a dare meriti a chi non li ha! Lo consiglio perché le bugie di fronte agli atti ufficiali hanno le gambe corte".