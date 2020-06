Pecunia (Iv): "Asl5, spettacolo indecente. Viale destituisca i vertici"

La Spezia - "Poi ci chiediamo perché non sia stata gestita in maniera adeguata l’emergenza Covid nella Asl spezzina. Quello a cui stiamo assistendo all’interno delle stanze decisionali di Asl 5 è uno spettacolo indecente. Dopo mesi in cui si sono succedute lotte all’interno della dirigenza, ancora oggi leggiamo di un presunto scontro tra la commissaria Troiano e la Dottoressa Banchero sull’utilizzo dei fondi di Fincantieri destinati all’ospedale e alla emergenza Covid. Ma scherziamo? Ma Alisa non si è mai accorta che sono mesi che tra la dirigenza di Asl 5 si succedono liti, abbandoni senza ragioni, contrasti che è del tutto evidente ci siano stati anche durante la fase dell’emergenza Covid?". Lo afferma Federica Pecunia, rappresentante di Italia Viva nel consiglio comunale della Spezia.



"Non sarebbe tempo per la giunta regionale di cambiare i vertici di questa inefficiente dirigenza - continua -, compressa sempre tra lotte intestine e mai libera di lavorare davvero sulle necessità dei pazienti e dei nostri concittadini? Lo abbiamo chiesto alcune settimane fa in un consiglio comunale, lo ribadiamo. I servizi alle persone sono ancora chiusi, le visite ambulatoriali per patologie croniche, gli esami diagnostici, gli screening preventivi, gli interventi ordinari, le normali visite ambulatoriali. Niente di tutto questo ha ripreso una naturale e necessaria attività. Ma le dirigenti hanno il tempo per litigare tra loro. Diciamo basta. Anzi lo ribadiamo perché a dire il vero lo diciamo da tempo, addirittura da prima della scadente prova che hanno dato di questa loro organizzazione durante la pandemia. La Viale abbia il coraggio di destituire questi vertici e restituire dignità alla dirigenza della sanità spezzina che merita per il lavoro compiuto in questi mesi una nuova organizzazione e delle figure che si occupino esclusivamente degli ospedali e del territorio".