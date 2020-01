Pecunia (Italia Viva): "Toti grande assente all'incontro al Mise"

La Spezia - “Peracchini, la verità è che oggi il grande assente all’incontro al Mise era il Governatore Toti”. Lo afferma Federica Pecunia, consigliere comunale di Italia Viva, che aggiunge: “Qui se ci sono delle incertezze quelle di certo in primis sono in capo al presidente della Regione (quello che ha preso lo 0,3% in Emilia Romagna per intenderci), che ha mandato il fido Giampedrone, non certo a difendere il territorio ma a balbettare che avrebbe atteso la procedura di Via e parlando solo di procedure tecniche. Ma scherziamo? Il Governo ha già espresso accogliendo un ordine del giorno il proposito di non procedere con una centrale a gas”.

“Nell’ordine del giorno di Italia Viva, Morassut (sottosegretario Pd), si è preso un impegno preciso che ora deve essere mantenuto. E servirebbe un presidente di regione che si opponesse fortemente, per dare un chiaro segnale al governo di compattezza e di ferma volontà a non permettere più di sacrificare il nostro territorio. Ma Toti non c’era. Dunque prima dovrebbe il sindaco chiedersi perché e dirlo anche a noi”.