Pecunia (IV): "Il Comune trovi le mascherine per la fase 2"

La Spezia - "Apprendiamo dell’arrivo di 20.000 mascherine donate dalla comunità di Zhuai e ringraziamo anche noi per gli aiuti che ci sta fornendo e la vicinanza che ci dimostra.

Questo carico darà senz’altro sollievo alla nostra comunità. Ma mentre gran parte della città sta ancora attendendo l’arrivo delle mascherine inviate dalla Regione, per altro in numero non sufficiente a coprire né la popolazione ligure né quella spezzina, ci domandiamo come mai a ridosso della fase due il Comune non abbia provveduto ad acquistare ulteriori mascherine per una distribuzione capillare, fondamentale per poter avviare la ripartenza di ogni attività sociale o economica in sicurezza.

Abbiamo inoltre proposto giusto ieri all’amministrazione di mettere in rete le aziende del territorio che hanno deciso di produrre mascherine e sollecitando il tessuto produttivo locale in modo che fosse possibile per tutti un approvvigionamento a prezzi accessibili oltre che la distribuzione da parte dell’ente. Cose che invece altri comuni hanno già da tempo provveduto a fare con più lungimiranza".



Ma il Sindaco per ora tace.

Federica Pecunia Italia Viva.