Pecunia: "I nuovi bus appartengono a un lotto di gara di due anni fa, vero sindaco Peracchini?"

La Spezia - "Ho atteso un po’ di giorni ma poiché ogni giorno si ripete lo stesso post ora ho deciso di dire la verità. Premesso non si può che essere contenti dell'arrivo di nuovi autobus che possano ripristinare un servizio di qualità per utenti e autisti, ritengo non corretto mistificare continuamente la realtà e assumersi meriti di altri". Lo scrive su Facebook la consigliera comunale del Partito democratico Federica Pecunia, a commento dei post pubblicati nei giorni scorsi dal sindaco Pierluigi Peracchini e, in ultimo, dal presidente di Atc esercizio, Gianfranco Bianchi.



"Sindaco - prosegue Pecunia su Fb -, corrisponde a realtà il fatto che i nuovi mezzi arrivati appartengano ad un lotto di una gara affrontata oltre due anni fa, ovvero dai precedenti amministratori di Atc? Sono comportamenti che non sono accettabili. Una comunità va governata dicendo la verità: non si pretende di dare meriti a chi li ha si pretende che non si intesti i meriti e taccia la verità chi non li ha. Presenterò una interpellanza per porre la domanda al sindaco al primo consiglio comunale".