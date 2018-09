Pecunia: "Doppio ruolo di Casati è inopportuno"

La Spezia - "Sulla vicenda del licenziamento della dipendente di Acam Ambiente, ciò che emerge senza ombra di dubbio conferma quanto abbiamo dichiarato già diversi mesi fa: l’assoluta inopportunità del doppio ruolo dell'assessore all’ambiente Casati, dipendente di Acam Ambiente distaccato in Acam holding e Assessore al Ciclo dei Rifiuti (controllore e "cliente" di Acam Ambiente). Insomma, da una parte controlla l’operato della sua azienda, dall’altra viene controllato dalla sua stessa azienda". Lo afferma la segretaria del Pd spezzino Federica Pecunia, proseguendo: "Abbiamo denunciato che questo stato di fatto avrebbe portato a gravi confusioni, tutte contro gli interessi della città. I ruoli multipli e confusi di Casati sono il tipico pasticcio di chi non pensa all'interesse della città, di chi pensa che la forma non divenga sostanza quando si parla di istituzioni e di efficacia dell'azione amministrativa. Il caso della lavoratrice licenziata è un esempio perfetto, motivo per cui abbiamo anche chiesto di convocare la commissione di controllo. Nel merito della questione, per fortuna ci sono percorsi e soggetti deputati, i sindacati e una giustizia del lavoro, che in Italia garantiscono, rispettivamente, difesa e giudizio imparziale. Al PD interessa però capire - perché questo fa la politica - quale ruolo l’assessore-dipendente abbia giocato nei fatti che hanno portato al licenziamento della sua collega, soprattutto alla luce delle raffazzonate dichiarazioni dei giorni scorsi. L’azienda dichiara che lui era regolarmente in orario di lavoro, ma allora c'è da capire se nel suo mansionario c’è anche una funzione di controllo degli addetti alla raccolta dei rifiuti e allora forse Casati è un caposquadra; oppure se si è alzato dalla sua scrivania e ha organizzato il blitz perché in quel momento è tornato a vestire il ruolo di assessore, così comandando anche sul Presidente di Acam Ambiente perchè gli facesse da accompagnatore".



"E l'AD di Acam Ambiente, che viene da Iren e quindi da una grande realtà industriale italiana, forse oggi comprende che per cinque righe sul giornale la sua autonomia decisionale è stata umiliata. Oppure, magari, lunedì si ricorderà di aver proprio mandato egli stesso in missione Casati e Pagliari? Rimane un bel dubbio, all’AU di Acam holding chiediamo se lo stipendio di Casati è pagato perchè lavora in un ufficio dell’azienda addetto a una qualche funzione o quello stipendio è invece inteso come un contributo all’indennità da assessore che come assessore si porta in giro un Presidente dell’azienda per fare foto e girare video.



Sara’ utile capire e approfondire ulteriormente, ma intanto chiariamo se tutto questo rientri solo nella sfera di ciò che è opportuno o non è opportuno fare o se in realtà si è palesata una vera e propria incompatibilità soggettiva. In fondo di questo si parla dal giorno dell’insediamento di Casati e non ne parlano certamente solo i consiglieri di minoranza. Non pensi Casati - infine - che abbiamo un problema con lui. Nel caso grave di un licenziamento è evidente che pesa la vicenda umana e che tale vicenda non può essere messa a servizio delle ansie e delle ambizioni di un assessore che - giustiziere fuori luogo, controllore di tutti tra che di se stesso - non distingue ruoli e funzioni. Il punto è chiaro: l’assessore al ciclo dei rifiuti del Comune capoluogo dev’essere semmai libero dai condizionamenti aziendali e non illuso di essere un padroncino della ferriera".