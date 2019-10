Pecunia: "Come si può comunicare con un post?"

La Spezia - "Io vorrei comprendere come si può comunicare l’interruzione o il proseguimento delle attività scolastiche con un post? Esistono delle circolari o mi sbaglio? E come è possibile che si interrompano le lezioni ma le scuole debbano essere aperte quindi il personale debba essere presente?". Tutte domande che si è posta Federica Pecunia, consigliera del gruppo Italia Viva alla Spezia, rivolgendosi di fatto al sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini: "Ma si può tornare a fare seriamente anche le pratiche amministrative più basilari e fondamentali per la vita dei cittadini o pensiamo di essere su un real tv? Speriamo che il personale non debba raggiungere il luogo di lavoro da zone impervie e rischiose. Detto ciò ritengo che il comune della Spezia e la Provincia non possono essere sempre ultimi e distinti dagli altri nel decidere: per ciò che mi riguarda è dalle 17 che ho la circolare del comune di Calice".