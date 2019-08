Pecunia: "Atc fa da paravento a Peracchini"

La Spezia - "Singolare,quanto meno,il fatto che si ponga un quesito al sindaco e a rispondere sia Atc.

Ribadisco,non fosse stato chiaro che esprimiamo soddisfazione quando ci sono azioni che rendano migliori i servizi ai cittadini e ai lavoratori. Ma la risposta seccata di Atc per compensare il solito silenzio di Peracchini la ritengo fuori luogo. Era sufficiente snobbare le mie osservazioni invece ho notato una rincorsa che nei fatti è proprio sbagliata". Lo dichiara Federica Pecunia, capogruppo Pd in consiglio comunale.

"Ricordo, infatti, proprio oggi 14 agosto - continua -, che le risposte sull’affidamento in house come sempre non riproducono la realtà dei fatti;allora sgombro il campo e ricordo agli amministratori di Atc che mi hanno risposto come siano avvenuti i fatti.

Nel 2017 un consigliere del Pd ha presentato una mozione sull’affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale, puntualmente bocciata dalla attuale maggioranza.

Per cui se nel tempo amministrazione e vertici di Atc sono addivenuti ad una soluzione già proposta dal Pd lo ritengo un ottimo risultato ma ricordo loro che nemmeno questa è una mostrina di cui si possono fregiare.

Infatti, purtroppo, la possibilità di affidare il servizio in house è conseguenza e frutto di una tragedia,quella del ponte Morandi,per la quale oggi si dovrebbe solo accendere il silenziatore e non venire a fare comizi elettorali.

Infatti quel decreto ha sancito una deroga sulla penale eventualmente dovuta in caso di affidamento in house allungando così i tempi, per l’azienda, della scelta.

Per cui rispondo che i fatti parlano da soli e consiglio agli amministratori di Atc di far rispondere il Sindaco quando almeno la domanda viene posta a lui, senza fare il paravento di chi ha l’obbligo di dare risposte ai cittadini".