Pecunia: "Abbiamo 12 milioni, progetto da realizzare velocemente"

La Spezia - "Sono molto contenta di questo risultato. Fin dal primo momento dalla mia elezione ho combattuto per far rimanere pubblica la gestione della nostra strada e per rivendicare un riconoscimento nazionale che ho sempre considerato doveroso. Ho quindi bloccato il progetto di finanza della precedente Amministrazione, che prevedeva la gestione privata per 15 anni, e richiesto al Governo un intervento concreto a sostegno di un patrimonio culturale unico, riconosciuto in tutto il mondo e quindi bene di rilevanza strategica a livello nazionale".



E' soddisfatta Fabrizia Pecunia, sindaco di Riomaggiore, dopo l'approvazione dell'intervento da 7 milioni per finanziare il progetto di "consolidamento, adeguamento normativo e valorizzazione della Via dell'amore: "Adesso abbiamo 12 milioni di euro disponibili e un progetto esecutivo da realizzare nel più breve tempo possibile. I lavori sono in capo al Commissario straordinario Giovanni Toti, ma ho richiesto la sottoscrizione di un protocollo con tutte le parti interessate (Commissario straordinario, Ire, Parco Nazionale) per poter seguire direttamente, in qualità di Ente proprietario, le varie fasi della progettazione e realizzazione dell'opera". Il tema Via dell'Amore è prioritario e sarà discusso su richiesta del sindaco anche in sede di Comunità e Consiglio direttivo del Parco, al fine di condividere un percorso da concludere in fretta.