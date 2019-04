Pd, un comitato a sei per affrontare la tornata elettorale

La Spezia - Per affrontare le imminenti sfide elettorali la direzione provinciale del Pd ha deciso di costituire un comitato di sei persone formato dalla segretaria Federica Pecunia e da cinque membri della Direzione provinciale: Federico Barli, Roberto Bottiglioni, Juri Michelucci, Davide Natale e Corrado Mori. "L’obiettivo è quello di lavorare all’importante appuntamento delle amministrative e delle elezioni europee in una logica di apertura e di inclusività - dichiara Pecunia - La Direzione provinciale ha inoltre deciso di traguardare, entro la fine di settembre, al congresso provinciale. Il comitato ha incontrato i dirigenti dei vari territori dove si vota per il rinnovo del consiglio comunale e del Sindaco cercando di aprire quando possibile il partito alle proposte che provengono dalla società civile e dagli altri partiti nell’ambito del centrosinistra al fine di costruire l’alternativa al centrodestra e al M5S. Anche a livello locale c’è la volontà di cogliere pienamente l’indirizzo politico che emerge dalla proposta di Zingaretti: attenzione all’ambiente, alla scuola e alla formazione, al sostegno dei più deboli. In settimana partirà l’organizzazione della campagna elettorale per le Europee con l’obiettivo di dare il contributo indispensabile alla rielezione di Brando Benifei".