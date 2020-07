Pd spezzino in piazza per il nuovo ospedale e una sanità migliore

La Spezia - Ieri pomeriggio in Largo Cafferata, il Partito democratico ha esposto i propri punti irrinunciabili riguardo al programma per la sanità in vista delle prossime elezioni regionali.



Il manifesto

Occorre un progetto credibile, una visione di Sanità di Sistema che sia attrattiva per gli utenti e i dipendenti.

Occorre garantire la realizzazione del Nuovo Ospedale del Felettino con una tempistica celere e determinata.

Occorre implementare il personale infermieristico e medico. Il piano assunzioni è fermo e senza alcuna prospettiva. Non si sa nulla circa i concorsi per i direttori delle S.C. di Ginecologia ed ostetricia e Pediatria.

Occorre rivedere la struttura e l’organizzazione del Pronto Soccorso al momento insufficiente e obsoleto nel gestire il flusso di pazienti, anche per la riduzione del Personale sanitario e dei posti letto per acuti.

Occorre rivedere la regionalizzazione della sanità che ha reso complicata la gestione di patologie tempo-dipendenti (si pensi alle autostrade e all’uso dell’eliambulanza nel trasferimento dei pazienti con le mille problematiche annesse).

Occorre decongestionare gli ospedali portando i Medici di Medicina Generale (MMG) e i radiologi nei distretti territoriali dotandoli di strumenti per la diagnostica. Normare e vincolare i MMG alle AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali).

Occorre rinforzare i consultori e sostenere di più la medicina territoriale.

Occorre creare un forte collegamento fra Sistema Sanitario Nazionale e assistenza sociale.

Occorre incentivare la Medicina Preventiva intesa come medicina scolastica, ambientale e del lavoro.

Occorre riorganizzare in modo ottimale il 118 ridisegnando le zone di assistenza, aumentando il numero di auto mediche, sostenendo maggiormente le periferie e rafforzando il capoluogo.

Occorre creare un’equipe mobile neurochirurgica per gestire le urgenze locali, ciò può avvenire utilizzando le S.C. di neurochirurgia già presenti in Liguria, ottimizzando le loro risorse a tal fine.