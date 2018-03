Pd, segretari di circolo a confronto. Stop conflitti interni e promesse da mantenere

Ampio spazio all'analisi della sconfitta del 4 marzo. Al segretario Pecunia la richiesta di procedere verso il congresso con sensibilità e attenzione.

La Spezia - Venerdì sera si è svolta la riunione dei segretari dei circoli Pd della provincia. Una discussione partecipata, aperta da un’analisi della sconfitta delle elezioni politiche, causata – secondo gli interventi – soprattutto dal non aver affrontato nei giusti tempi e modi tematiche percepite come fondamentali nei cittadini quali immigrazione, sicurezza e lavoro. Ulteriore elemento evidenziato dal dibattito, una comunicazione poco efficace in merito ai risultati raggiunti dal governo Renzi/Gentiloni.



Di fronte ad una sconfitta così lacerante si è diffuso, negli interventi, il consiglio di cessare i conflitti interni – ritenuta ulteriore causa della perdita della consenso del Pd -, sia livello nazionale che locale. Proprio per questo tanti hanno chiesto alla segretaria provinciale Federica Pecunia di farsi carico di gestire la fase che porterà il Pd al congresso avendo sensibilità e attenzione e mantenendo gli impegni presi di fronte alle richieste della minoranza: convocazione dell’Unione comunale della Spezia e riassetti nel gruppo consiliare del comune capoluogo. Ma sono stati sottolineati anche elementi quali la necessità di ritrovare una maggior unità che non passi per forza da un azzeramento degli organismi – come chiede la minoranza - , ma semmai da un percorso privo della logica dei rapporti di forza ed attento alla vera comprensione gli uni degli altri.