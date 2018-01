Pd, la guerra dei candidati: tensione altissima tra Genova e Roma

Confermata l'indiscrezione che blinda il seggio a Paita, Vattuone e Vazio, nessuno di loro viene dal capoluogo ligure.

La Spezia - Se il centrodestra ha traballato, il Partito democratico è quasi esploso: la compilazione delle liste dei candidati alle elezioni politiche del 4 marzo è stata un parto durissimo e all'interno del Pd l'impressione è che le scosse di assestamento continueranno a lungo. La giornata al Nazareno è stata infinita: i giornalisti convocati e poi allontanati più volte per ore, con la direzione del partito finita a notte fonda. Un travaglio che non ha portato a decisioni definitive, visto che i nomi che stanno circolando in queste ore non sono stati ancora messi nero su bianco. Confermata l'indiscrezione che blinda il seggio (quello assegnato con il proporzionale) a Paita, Vattuone e Vazio, nessuno di loro è genovese. E questo a Genova non è passato inosservato.

Proprio questo dettaglio, cioè la non rappresentatività dei genovesi nella loro città, ha fatto imbufalire la segreteria provinciale che nella serata di ieri, mentre a Roma si scannavano per assegnare i posti, parlava ai giornalisti usando toni durissimi. "Fermatevi - aveva detto Alessandro Terrile - usando Genova per salvare gli intoccabili delle consorterie politiche si perde".



Per i collegi uninominali alla Camera correrebbero Anna Russo a Imperia, Gianluigi Granero a Savona-Arenzano, Mario Tullo nel ponente di Genova e la Valpolcevera, Pippo Rossetti a Genova centro e Bargagli, Rosaria Augello a Genova e Tigullio, Massimo Caleo alla Spezia. Al Senato i candidati per i collegi uninominali sarebbero Luigi De Vincenzi per il Ponente, il ministro Roberta Pinotti a Genova e Yuri Michelucci per La Spezia e Tigullio. Il ministro Andra Orlando, spezzino, non sarà candidato in Liguria: per lui un seggio, comunque blindato, in Emilia Romagna. L'ufficialità dei nomi, viste le regole interne del partito, dovrebbe arrivare tra domani e lunedì.