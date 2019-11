Pd, dibattito sulla sanità con sindacati, Oss e Orlando

La Spezia - Venerdì 22 novembre alle 20.30 alla Sala Avis del Favaro incontro a tema sanità organizzato dal Partito democratico. Dopo l'introduzione del commissario provinciale Borioli, dibatteranno, moderati da Andrea Stretti, il capogruppo in consiglio comunale Raffaelli, i sindacati (Ghiglione per la Cgil, Carro per la Cisl e Ghini per la Uil) e i lavoratori Oss. Invitate le realtà che fanno parte del Manifesto per la sanità locale. Concluderà la serata Andrea Orlando, deputato e vice segretario nazionale Pd.