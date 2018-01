Pd chiede audizione dei vertici Asl, Pecunia: `Sindaco accerti la situazione`

La Spezia - "Il gruppo Pd regionale ha chiesto l'audizione dei vertici della Asl 5,dei revisori dei conti e della Direttrice del presidio Medico Dottoressa Carlucci. Il direttore generale e quello sanitario non si sono presentati e sono stati riconvocati per la prossima settimana, mentre sono stati auditi la Direttrice Carlucci e i revisori dei conti". Così la capogruppo Pd in consiglio comunale Pecunia, che afferma: "Dalla seduta sono emersi dettagli gravi, preoccupanti e a tratti inquietanti. È emerso per esempio che in riferimento ai presunti mancati requisiti della dottoressa Banchero , i revisori hanno sporto formale denuncia alla procura della Repubblica e alla Corte dei Conti, per non aver ricevuto la documentazione che accertasse lo stato dell'arte. Gli stessi hanno affermato di avere bloccato un tentativo di demansionamento illegittimo della dottoressa Carlucci a seguito dei noti fatti avvenuti a geriatria. Di fronte a tutto questo caos che vede compromessa l'immagine della nostra città e della sanità spezzina e che non può non essere fonte di preoccupazione rispetto alla gestione dei servizi di sicurezza della salute pubblica, il Sindaco continua ad essere barricato in un misterioso silenzio. Ora, come è noto a tutti, è il sindaco il principale responsabile della salute pubblica dei nostri cittadini e avrebbe il dovere di verificare e accertare quanto sta accadendo. Visto che ha deciso di non esercitare le proprie prerogative, il gruppo Pd chiede che venga fatta luce fino in fondo sulla vicenda; per questo depositerà una formale richiesta di audizione non solo dei vertici Asl ma anche dei revisori dei conti e della Direttrice Carlucci, perché è giusto che la città capisca e che l'opposizione cerchi fino in fondo la verità".