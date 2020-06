Pd: "Tasse comunali, da tempo chiediamo alla maggioranza commissione ad hoc"

La Spezia - “Accogliamo, per quanto ci spetta, l’invito del mondo delle imprese che stimola amministrazione e consiglio comunale ad assumere azioni più incisive nei confronti delle attività commerciali, sul tema del pagamento delle tasse comunali.

Ad onor del vero non siamo rimasti insensibili alle condizioni ed alle difficoltà delle imprese. Difatti abbiamo depositato, oramai più di un mese fa, una richiesta per audire in commissione proprio le associazioni di categoria, ed ascoltare direttamente da queste bisogni, problemi, richieste e contributi; così da capire se e come aiutare il tessuto economico locale". Così Marco Raffaelli, Dina Nobili, Luca Erba, Massimo Baldino Caratozzolo, consiglieri comunali del Partito Democratico se la prendono con l'amministrazione e la maggioranza di governo: "Non hanno ancora pensato a nulla sotto questo punto di vista, ma continuano a tenere ferma anche la convocazione della sede che potrebbe favorire l’assunzione di iniziative concrete. Approfittiamo quindi dell’occasione per chiedere nuovamente che si attivino questi lavori".