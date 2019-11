Pd: "Subito un tavolo di confronto sul futuro di Enel"

La Spezia - "Il Comunicato del Forum ambiente Pd evidenzia le più che fondate preoccupazioni di chi, da tempo, lavora per condividere un processo di riqualificazione ambientale del territorio, in coerenza con gli obiettivi di riconversione della produzione energetica secondo tipologie alternative al fossile. La decisione di Enel va in direzione opposta e avviene, per di più, senza l'indispensabile coinvolgimento della comunità locale, proprio nel momento in cui si afferma sempre più l'esigenza di dare ai processi che coinvolgono il territorio il massimo della trasparenza. La Spezia ha dato molto al Paese e ora merita rispetto e ascolto. Per questo chiediamo al Ministero dello Sviluppo economico e alla Regione Liguria di farsi con urgenza interpreti verso Enel dell'esigenza di aprire immediatamente un tavolo di confronto sul futuro dell'impianto spezzino". Lo si legge in una nota del Pd provinciale a firma del commissario Daniele Borioli. Il riferimento è alla riattivazione del gruppo a carbone in seguito allo spegnimento di una centrale nucleare in Francia in seguito a un sisma.