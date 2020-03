Pd: "Sicurezza assoluta per la salute dei lavoratori"

La Spezia - "I dispostivi di protezione individuale e la possibilità di rigorosa attuazione delle misure di sicurezza previste per i lavoratori delle produzioni e dei servizi mantenuti in attività sono una condizione preliminare e necessaria. Se la prosecuzione del ciclo economico è una priorità nazionale, come tale va trattato, con interventi preliminari riguardanti le dotazioni necessarie, disposizioni stringenti per l’organizzazione del personale e con controlli incisivi volti a verificare l'ottemperanza alle norme e a sanzionare gli inadempienti. Laddove tutte queste condizioni non potessero essere soddisfatte, meglio sospendere per un periodo anche brevissimo le attività in attesa di potersi adeguare, anche con il sostegno dello Stato". Il Partito Democratico provinciale della Spezia, esprime in questo senso la totale condivisione delle preoccupazioni espresse dalle organizzazioni sindacali, e farà tutto quanto possibile perché esse trovino riscontro nelle iniziative che, sul piano nazionale, il Governo è chiamato ad assumere urgentemente a tutela del lavoro e della salute dei lavorato