Pd: "Ripensare orario Atc, pochissimi collegamenti con le frazioni"

La Spezia - "Abbiamo appreso la decisione di Atc di mantenere le corse sul territorio provinciale agli orari stabiliti per i giorni festivi. Siamo consapevoli che l’azienda debba adottare tutte le misure idonee alla miglior tutela dei propri dipendenti, ma non c’è bisogno di ricordare che il trasporto pubblico locale è innanzitutto un servizio essenziale per i cittadini". Così il Pd spezzino commenta la decisione dell'azienda, chiarendo che con l’applicazione dell’orario festivo "vi sono territori che rimarranno totalmente sforniti del servizio, non essendoci prevista la domenica neppure una corsa. Pensiamo soprattutto a zone del nostro Comune come Favaro Alto, La Lizza di Fabiano, l’Antoniaia, Maggiano, Pianello, Costa di Cadimare. Ma se guardiamo vi sono Calice, Follo Alto, Madrignano, Varese Ligure, Polverara, Quaratica, Levanto, Cinque Terre, Carro, Bovecchio, Casella, Beverino Castello, Torpiana, Pugliola, Pozzuolo, Cerri, Ponzano Superiore, Falcinello, Sarzanello ed altri ancora. Tutte Frazioni o Comuni che rimangono sguarniti del servizio".



Secondo i consiglieri 'dem' in altre zone ancora, durante i giorni festivi, sono previste corse, ma pochissime, e solamente nella fascia pomeridiana: "E qui possiamo citare Biassa, Campiglia, San Venerio, Vignale, Le Pianazze,

Parodi, Colli. Ora, è ragionevole supporre che, nell’emergenza vissuta, i mezzi pubblici vengano utilizzati solamente da quei cittadini che non hanno proprio altre alternative per potersi muovere, e compiere ciò che è consentito dai decreti governativi. Ecco allora che la scelta fatta dall’azienda potrebbe limitare, se non in altri casi addirittura impedire, alle persone di andare al supermercato o nei negozi alimenari; di spostarsi per esigenze di salute propria o di famigliari; di andare al lavoro, perché magari opera in quei settori che devono rimanere aperti perché essenziali a tutti noi".



Concludono: "Crediamo che vi siano gli spazi sia per tutelare i lavoratori, che assicurare, a chi ne ha veramente

bisogno, il servizio. Perciò chiediamo al sindaco del Comune della Spezia, nonché Presidente della Provincia, ed

all’azienda: fino a quando è previsto che il provvedimento rimanga in vigore e se non ritengano opportuno impostare una programmazione del servizio più mirata ed intelligente, prevedendo meccanismi di implementazione delle corse, ove se ne verifichi la necessità. Come privilegiare il servizio su orari più funzionali ai cittadini nel compiere quelle attività che sono consentite dalle regole ora".